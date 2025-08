Sorriso sedia Festival de Capoeira Kids neste sábado

Momento MT |Do R7

Neste sábado (02), o Pavilhão Comunitário do Residencial Mário Raiter será o local de realização do 6° Festival Kids GCB de Capoeira. A atividade tem início às 14h e reunirá cerca de 150 crianças de Sorriso, além de atletas convidados dos municípios de Ipiranga do Norte e Sinop.

