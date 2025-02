Técnicos do Ministério da Saúde visitam unidades de saúde de Várzea Grande A visita técnica é uma forma de conhecer a realidade do Município e dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelas unidades de saúde... Momento MT|Do R7 26/02/2025 - 22h26 (Atualizado em 26/02/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A visita técnica é uma forma de conhecer a realidade do Município e dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelas unidades de saúde no que se refere ao atendimento, ao diagnóstico e ao tratamento dessas doenças. Com o objetivo de fortalecer a resposta ao enfrentamento às arboviroses, o município de Várzea Grande, recebeu nesta quarta-feira (26), uma equipe de profissionais técnicos do Ministério da Saúde. Eles vieram observar a condução dos procedimentos médicos, bem como a estrutura física e clínica das unidades para os pacientes com sintomas de dengue, zika e chikungunya, e posteriormente, a continuação do tratamento.

Para mais detalhes sobre essa importante visita e suas implicações para a saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Movimentos sociais se mobilizam para a COP 30 e cobram recursos para adaptação às mudanças climáticas

Hugo Motta comemora decisão de Dino sobre emendas e cita diálogo do Legislativo com demais Poderes

Prefeita anuncia a criação da secretaria municipal de Inclusão