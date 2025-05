“Vigia Mais MT é uma referência e precisa ser levado para todo o país”, afirma secretário nacional “O Vigia Mais MT é uma referência para o país e precisa ser compartilhado não somente com o Ministério da Justiça, mas com todos os... Momento MT|Do R7 20/05/2025 - 11h37 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h37 ) twitter

“O Vigia Mais MT é uma referência para o país e precisa ser compartilhado não somente com o Ministério da Justiça, mas com todos os Estados brasileiros”, afirmou o secretário nacional substituto de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça, Rodney da Silva. Rodney conheceu o programa de videomonitoramento do Governo de Mato Grosso, nesta segunda-feira (19.5), em visita a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Ele participou da abertura da 4ª edição do Curso de Planejamento de Operações de Repressão Qualificada da Senasp, que reúne policiais civis de todos os estados, em Cuiabá.

