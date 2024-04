McDonald's fecha franquia no Sri Lanka por motivo muito preocupante

Restaurantes do McDonald’s de franquia no Sri Lanka fecharam depois que a cadeia de fast food americana iniciou uma batalha legal contra a franquia local, acusando-a de falta de higiene. O Tribunal Superior do Comércio de Colombo ordenou o fechamento dos estabelecimentos até o dia 4 de abril.

