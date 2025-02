“A gente foi ajudar pelo desespero”, lembra jovem que resgatou criança em inundação em MG

Um resgate impressionante repercutiu nas redes sociais depois da forte chuva que atingiu Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (29). Dois jovens salvaram uma criança que estava no banco traseiro de um carro que ficou preso em uma inundação. O caso aconteceu na avenida Venâncio Pereira dos Santos, no bairro Cristina B.



Wallisson Batista e Emanuel Alves trabalhavam em uma barbearia e viram o desespero da família. No veículo estava a mãe e a filha. Batista entrou no meio da inundação, pediu que a motorista abaixasse o vidro e retirou a criança.



“O que passou na cabeça da gente foi tentar ajudar, por causa do desespero das pessoas. Tinha uma criança no carro vendo a água entrar. Imaginando o desespero das pessoas, foi o que o coração mandou”, lembrou Wallisson Batista.



O barbeiro contou que o medo das pessoas que estavam na região é de que o carro continuasse descendo a rua e caísse no canal de um rio que fica na região. Segundo moradores do local, a água subiu cerca de um metro, invadiu imóveis e arrastou carros na região.



Na mesma região, uma menina de 12 anos precisou ser resgatada pela janela de casa durante uma inundação. Vizinhos retiraram a criança, que foi levada para uma casa próxima. Ela estava com a mãe e o irmão mais velho no local.



Diversos bairros sofreram com a força das chuvas na cidade nesta quarta-feira (29). No bairro Palmital, telespectadores registraram carros sendo levados pela correnteza e um estabelecimento comercial sendo inundado. O temporal também derrubou uma casa no Conjunto Cristina C e deixou diversas pessoas desalojadas.



