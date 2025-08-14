A Hora da Venenosa: advogados de defesa do influenciador Hytalo Santos abandonam o caso
Polícia Militar apreende equipamentos na casa do influencer e Justiça bloqueia suas redes sociais; famoso é suspeito de exploração de menores
Os advogados do influenciador Hytalo Santos decidiram deixar a defesa do caso. No mesmo dia, a Polícia Militar realizou uma operação de busca e apreensão na residência do influenciador, em João Pessoa (PB) recolhendo celulares, computadores e outros equipamentos que podem ter sido usados na gravação de conteúdo. Hytalo é investigado por suposta exploração de menores nas redes sociais. A Justiça determinou ainda o bloqueio das contas do influenciador nas plataformas digitais. O caso segue sob investigação das autoridades locais.
