A Hora da Venenosa: advogados de defesa do influenciador Hytalo Santos abandonam o caso

Os advogados do influenciador Hytalo Santos decidiram deixar a defesa do caso. No mesmo dia, a Polícia Militar realizou uma operação de busca e apreensão na residência do influenciador, em João Pessoa (PB) recolhendo celulares, computadores e outros equipamentos que podem ter sido usados na gravação de conteúdo. Hytalo é investigado por suposta exploração de menores nas redes sociais. A Justiça determinou ainda o bloqueio das contas do influenciador nas plataformas digitais. O caso segue sob investigação das autoridades locais.



