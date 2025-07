A Hora da Venenosa: Alexandre Corrêa é condenado a um ano de prisão por agressão a Ana Hickmann

A Justiça determinou que Alexandre Corrêa cumprirá um ano de prisão em regime aberto por agressão contra Ana Hickmann. Ele deverá seguir regras restritivas, como não sair da cidade por mais de 10 dias sem autorização judicial, não se aproximar ou manter contato com a apresentadora e seus familiares, e comunicar qualquer mudança de endereço. Além disso, pagará R$ 10 mil em multa por danos morais. A juíza manteve medidas protetivas, alegando risco à integridade de Ana. A defesa de Alexandre nega as acusações e anunciou que vai recorrer.



