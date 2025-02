A Hora da Venenosa: Amado Batista anuncia casamento com namorada de 23 anos

O cantor Amado Batista, de 73 anos, teria comunicado a amigos próximos que está com casamento marcado com a namorada, Calita Francielle, de 23 anos. A notícia ainda é restrita a um círculo íntimo, mas a jovem teria compartilhado um convite para o evento em uma lista de amigos. O casamento está agendado para o dia 3 de maio.



O casal está junto desde junho do ano passado e, desde então, Calita tem acompanhado o cantor em shows por todo o Brasil. Recentemente, eles fizeram uma viagem romântica para Fernando de Noronha. Apesar da diferença de idade de 50 anos, a relação tem gerado críticas nas redes sociais, o que levou Calita a bloquear comentários sobre o assunto.



Veja o programa completo no vídeo acima.