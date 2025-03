A Hora da Venenosa: Amado Batista celebra casamento milionário em fazenda no Mato Grosso

O cantor Amado Batista vai se casar neste sábado (15) na Fazenda Cocalinhos, uma de suas propriedades, localizada no Mato Grosso, que está avaliada em R$ 350 milhões. No local, ele cria 25 mil cabeças de gado e chega a faturar cerca de R$ 120 milhões de reais anualmente com a venda dos bois. Atualmente, Amado é o cantor sertanejo com a maior área de terra entre seus colegas do gênero.