A Hora da Venenosa: equipe de Mayara, da dupla com Maraisa, nega doença da cantora
Assessoria da dupla informou que a cantora segue a agenda de shows normalmente e esclareceu boatos sobre o estado de saúde da cantora
Um vídeo da cantora Mayara, da dupla com Maraisa, viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. Na ocasião, internautas fizeram comentários negativos sobre a aparência da artista e chegaram a espalhar rumores sobre uma possível doença.
No comunicado, a equipe também afirmou que a artista foi vítima de difamação e de ataques que podem configurar danos morais. Por isso, medidas judiciais contra os responsáveis pelas publicações estão sendo avaliadas.
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