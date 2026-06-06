A Hora da Venenosa: equipe de Mayara, da dupla com Maraisa, nega doença da cantora

Um vídeo da cantora Mayara, da dupla com Maraisa, viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. Na ocasião, internautas fizeram comentários negativos sobre a aparência da artista e chegaram a espalhar rumores sobre uma possível doença.





No comunicado, a equipe também afirmou que a artista foi vítima de difamação e de ataques que podem configurar danos morais. Por isso, medidas judiciais contra os responsáveis pelas publicações estão sendo avaliadas.



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