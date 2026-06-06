Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

A Hora da Venenosa: equipe de Mayara, da dupla com Maraisa, nega doença da cantora

Assessoria da dupla informou que a cantora segue a agenda de shows normalmente e esclareceu boatos sobre o estado de saúde da cantora

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

Um vídeo da cantora Mayara, da dupla com Maraisa, viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. Na ocasião, internautas fizeram comentários negativos sobre a aparência da artista e chegaram a espalhar rumores sobre uma possível doença.


No comunicado, a equipe também afirmou que a artista foi vítima de difamação e de ataques que podem configurar danos morais. Por isso, medidas judiciais contra os responsáveis pelas publicações estão sendo avaliadas.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • A Hora da Venenosa
  • Mayara e Maraisa

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.