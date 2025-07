A Hora da Venenosa: Ana Castela e Zé Felipe desmentem boatos de relacionamento

Ana Castela e Zé Felipe desmentiram os boatos que afirmavam que os cantores estariam vivendo um romance durante uma viagem aos Estados Unidos. Nas redes sociais, os dois fizeram questão de desmentir a história e ainda tiraram onda com a situação. Zé Felipe explicou que está nos Estados Unidos para dar continuidade ao projeto de músicas em espanhol e aproveitou a passagem por Orlando para curtir um dia nos parques com amigos sertanejos.O site responsável por espalhar o boato apagou a publicação logo depois da repercussão.



