A Hora da Venenosa: Ângela Ro Ro reage bem após traqueostomia, mas segue internada

A cantora Ângela Ro Ro continua internada e passou por uma traqueostomia no último sábado. Segundo a equipe médica, ela já saiu da sedação e reage bem ao tratamento. Internada desde o dia 17 de junho, a artista enfrenta uma infecção pulmonar e complicações renais. Ângela também está passando por exames que apuram um possível diagnóstico de câncer. Nas redes sociais, ela relatou estar com anemia e fraqueza dias antes da internação e pediu apoio financeiro aos fãs.



