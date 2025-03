A Hora da Venenosa: Anitta é flagrada de chamego com homem misterioso

Internautas comentam a aparição de Anitta de chamego com um homem misterioso. O clima de romance entre Ian Bortolanza, empresário do ramo de marketing esportivo, e Anitta teria começado há pouco mais de um mês e os pombinhos acabaram se conhecendo pelas redes sociais. O homem já acompanhou a cantora em três apresentações do "Ensaios da Anitta".