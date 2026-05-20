A Hora da Venenosa: Supermodelo Izabel Goulart aparece “irreconhecível”
Modelo brasileira virou assunto nas redes sociais após aparecer com rosto diferente durante evento na França
A supermodelo brasileira Izabel Goulart, de 41 anos, chamou atenção ao marcar presença no tapete vermelho do Festival de Cannes, na França. Ela acabou virando assunto nas redes sociais por causa de uma transformação no rosto. Algumas pessoas chegaram a dizer que a modelo teria feito procedimentos estéticos, enquanto outras afirmaram que a mudança no visual pode ter sido apenas uma combinação de iluminação, maquiagem e produção.
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