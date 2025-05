A Hora da Venenosa: Antônio Fagundes é processado por casal impedido de assistir a peça de teatro

O ator Antônio Fagundes foi processado por um casal após ser impedido de assistir a uma peça de teatro. O casal alega ter chegado atrasado por poucos minutos e busca indenização por danos morais e materiais. Fagundes defende sua política de não permitir atrasos, afirmando que isso prejudica a experiência do público presente. Veja mais informações no vídeo acima.



