A Hora da Venenosa: após meses longe dos holofotes, Anitta aparece com ‘novo rosto’

Após quase dois meses longe dos holofotes, a Anitta reapareceu exibindo as mudanças que fez no próprio rosto. A cantora nunca escondeu que fez procedimentos estéticos para ajustar a aparência da forma que deseja. A nova aparência da artista gerou diversos comentários nas redes sociais.



