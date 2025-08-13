A Hora da Venenosa: após post nas redes, fãs suspeitam que Justin Bieber esteja em MG

Internautas afirmam que Justin Bieber pode estar em Minas Gerais após uma postagem em suas redes sociais. Na foto, o cantor aparece sentado em um banco de madeira na companhia da esposa, Hailey, e amigos, com a música Águas de Março, de Tom Jobim e Elis Regina, como trilha sonora. A esposa do artista tem mãe mineira e tatuagem em homenagem ao estado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no RecordPlus. Baixe o app aqui!