A Hora da Venenosa: após post nas redes, fãs suspeitam que Justin Bieber esteja em MG

Hailey Bieber, esposa do artista, tem mãe mineira e tatuagem em homenagem ao estado

Balanço Geral MG|Do R7

Internautas afirmam que Justin Bieber pode estar em Minas Gerais após uma postagem em suas redes sociais. Na foto, o cantor aparece sentado em um banco de madeira na companhia da esposa, Hailey, e amigos, com a música Águas de Março, de Tom Jobim e Elis Regina, como trilha sonora. A esposa do artista tem mãe mineira e tatuagem em homenagem ao estado.

