A Hora da Venenosa: após série de tratamentos, Mariana Rios anuncia gravidez de primeiro filho

A atriz Mariana Rios, que anunciou gravidez recentemente, teve o chá revelação do sexo do seu bebê neste fim de semana. A famosa e o cozinheiro bilionário João Luis Diniz D'Avila estão à espera de um menino. Os dois fizeram vários tratamentos para tentar a gravidez e em maio, Mariana Rios havia revelado uma incompatibilidade genética com o namorado, que comprometia as chances de engravidar.



