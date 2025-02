A Hora da Venenosa: Belo assume romance com influenciadora durante show no RJ

O cantor Belo assumiu o romance com a influenciadora Rayanne Figliuzzi, de 27 anos, durante uma participação em um show na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Durante a apresentação, Belo disse estar sossegado e confirmou que está em um relacionamento sério e discreto com a modelo.



O romance entre eles já dura quase um ano. Rayanne, que foi chamada de primeira dama durante um cruzeiro realizado por Belo no ano passado, não esconde a felicidade e interage com entusiasmo nos comentários dos internautas nas redes sociais.



