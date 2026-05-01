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Idosas são derrubadas durante roubo violento e têm carro levado na Pampulha, em BH

Dupla armada aborda vítimas na porta de casa, usa violência para roubar celulares e foge com carro e pertences pessoais

Balanço Geral MG|Do R7

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Duas idosas, de 62 e 65 anos, foram vítimas de um roubo violento na manhã desta quinta-feira (30), no bairro Paquetá, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Elas foram abordadas por dois criminosos armados na porta de casa, enquanto uma delas guardava compras no carro. Durante a ação, uma das vítimas foi empurrada ao chão ao ter o celular arrancado das mãos. Após renderem as idosas, os suspeitos fugiram levando os celulares, um notebook, uma mala com roupas, medicamentos, documentos, cartões bancários e o carro de uma das vítimas, uma Fiat Toro. A fuga foi registrada por câmeras de segurança, e até o momento não há informações sobre a prisão dos envolvidos.

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