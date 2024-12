A Hora da Venenosa: Belo Horizonte recebe espetáculo "Bufonas" com programação gratuita

Belo Horizonte recebe, neste final de semana, a apresentação gratuita de teatro de rua. O espetáculo “Bufonas” estreia neste sábado (7), às 17h, no bairro Liberdade, na região da Pampulha. No domingo, o grupo visita o bairro Santa Tereza, na região leste da cidade. Todas as apresentações são gratuitas e tem tradução em libras.