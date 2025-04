A Hora da Venenosa: Bia Miranda dá à luz com apenas 33 semanas de gestação e bebê fica na UTI

A influenciadora Bia Miranda deu à luz nesta quarta-feira (23) a sua segunda filha. A neném nasceu prematura, com apenas 33 semanas de gestação. Maysha veio ao mundo sem complicações de saúde, mas, por ser muito pequena, vai passar um tempo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A bebê é fruto do breve relacionamento entre Bia Miranda e o influenciador Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto.



