A Hora da Venenosa: Bianca Andrade e Vitor Kley são vistos juntos em show em São Paulo

Bianca Andrade, blogueira e empresária, e Vitor Kley, cantor, foram flagrados curtindo juntos o camarote do show da Liniker em São Paulo, na noite da última quarta-feira (13). Bianca terminou recentemente o relacionamento com o italiano Luca Daffré e Vitor Kley não assume um relacionamento desde seu término com a atriz portuguesa, Carolina Loureiro, em janeiro de 2022.