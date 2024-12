A Hora da Venenosa: blogueira Malu Borges expõe roubo de peixes em condomínio fechado

A influencer Malu Borges, que soma quase 3 milhões de seguidores, publicou em suas redes o drama que vem vivendo na sua casa, em um condomínio fechado no Rio de Janeiro. A famosa tem um lago com carpas em frente a sua casa, mas algumas delas vêm desaparecendo misteriosamente. Essa espécie de animal é bem avaliada e o mercado de peixes ornamentais fatura milhões no Brasil.