A Hora da Venenosa: Blogueirinha e Paola Carosella protagonizam climão e rompem nas redes sociais
Durante entrevista, resposta de chefe de cozinha sobre a filha gerou polêmicas
Após entrevista marcada por perguntas provocativas, Paola Carosella e Blogueirinha deixaram de se seguir nas redes sociais e apagaram todos os vídeos da conversa. Perguntas sobre preferências esportivas e suposto romance com o chef Henrique Fogaça também geraram respostas irônicas de Paola, que negou qualquer envolvimento amoroso.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas