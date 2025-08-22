A Hora da Venenosa: Blogueirinha e Paola Carosella protagonizam climão e rompem nas redes sociais

Após entrevista marcada por perguntas provocativas, Paola Carosella e Blogueirinha deixaram de se seguir nas redes sociais e apagaram todos os vídeos da conversa. Perguntas sobre preferências esportivas e suposto romance com o chef Henrique Fogaça também geraram respostas irônicas de Paola, que negou qualquer envolvimento amoroso.



