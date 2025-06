A Hora da Venenosa: Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos juntos quatro meses após término

Os atores Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados juntos em um bar no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Os famosos romperam um relacionamento de pouco mais de um ano há cerca de quatro meses. Esta é a segunda vez que os ex-namorados se encontram publicamente e o fato reanimou a torcida de internautas para uma possível volta do casal.



