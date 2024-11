A Hora da Venenosa: Bruno Mars é flagrado em bar de Belo Horizonte

O cantor Bruno Mars aproveitou a noite de sábado em um bar no bairro de Lourdes, região Centro-sul de Belo Horizonte. No estabelecimento, ele cumprimentou alguns fãs entusiasmados. De acordo com o dono do bar, o artista pediu torresmo e feijão tropeiro. Bruno Mars encerra amanhã sua turnê brasileira com o último de seus 14 shows no país. O próximo e último destino será o Mineirão, na capital mineira.