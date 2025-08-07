A Hora da Venenosa: Caio Castro vira réu após nova acusação sobre esquema com construtora

O ator Caio Castro virou réu em um novo processo na Justiça por conta de uma polêmica envolvendo uma construtora de imóveis. Um engenheiro entrou com ação e o acusa de ser sócio da empresa, que já foi denunciada por vender apartamentos sem o devido registro legal. Essa não é a primeira vez que o nome de Caio aparece em processos ligados à empresa. Em outra ação, um casal relatou ter investido cerca de R$ 375 mil na compra de um imóvel que nunca foi registrado como prometido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!