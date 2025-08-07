Logo R7.com
A Hora da Venenosa: Caio Castro vira réu após nova acusação sobre esquema com construtora

Engenheiro pede bloqueio de bens do ator, que é acusado de ligação com empresa alvo de processos

Balanço Geral MG|Do R7

O ator Caio Castro virou réu em um novo processo na Justiça por conta de uma polêmica envolvendo uma construtora de imóveis. Um engenheiro entrou com ação e o acusa de ser sócio da empresa, que já foi denunciada por vender apartamentos sem o devido registro legal. Essa não é a primeira vez que o nome de Caio aparece em processos ligados à empresa. Em outra ação, um casal relatou ter investido cerca de R$ 375 mil na compra de um imóvel que nunca foi registrado como prometido.

