A Hora da Venenosa: cancelamento de show de Mc Cabelinho, em Angola, vai parar na polícia

Um desentendimento entre a equipe de Mc Cabelinho e a do Festival Drenalândia acabou terminando em polícia horas antes do show do cantor brasileiro em Luanda, na Angola. Um vídeo que circula na internet mostra os organizadores no hotel onde Cabelinho estava hospedado, exigindo que o artista devolvesse o cachê pago. A equipe do Mc Cabelinho disse que o show não aconteceu por quebra de contrato.