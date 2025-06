A Hora da Venenosa: cantor Amado Batista desmente crise em casamento e descarta separação

O cantor Amado Batista desmentiu que o casamento chegou ao fim. A esposa dele, a modelo Cálita Franciele, também já tinha desmentido o boato sobre a separação. Agora, o Amado Batista se pronunciou e garantiu que a relação vai muito bem. As pessoas começaram a desconfiar de uma crise depois que o Amado abriu uma música no show dizendo assim: “já que eu tô solteiro, eu quero namorar”, mas ele falou que usa essa frase há 50anos e que essa brincadeira faz parte do show.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!