A Hora da Venenosa: Carol Peixinho faz chá de bebê e doa presentes para crianças em vulnerabilidade

A influenciadora Carol Peixinho decidiu transformar o chá de bebê do filho em um gesto de solidariedade. Ao invés de presentes, ela vai doar fraldas e latas de leite arrecadadas para um abrigo que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade. Carol, que está grávida de um menino, o Bento, comemorou o carinho recebido na celebração, mas optou por ajudar quem mais precisa. Ela e o cantor Thiaguinho estão juntos há três anos e esperam com alegria a chegada do primeiro filho do casal.



