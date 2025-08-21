Logo R7.com
A Hora da Venenosa: Cauã Reymond anuncia pausa na carreira de novelas após atual trabalho

Ator disse que quer descansar a imagem e ficar parado por alguns anos

Balanço Geral MG|Do R7

O ator Cauã Reymond revelou que pretende se aposentar das novelas assim que encerrar o atual projeto. Segundo o artista, a decisão é motivada pelo desejo de dar uma “descansada” na imagem e ficar fora da TV por alguns anos. Nos bastidores, a notícia levantou especulações se a escolha estaria relacionada apenas ao descanso ou também às polêmicas envolvendo desentendimentos com a atriz Bela Campos durante as gravações da novela.

