A Hora da Venenosa: celebridades marcam presença em festa de aniversário luxuosa de Bruna Marquezine
Atriz reuniu convidados na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, e desfilou três looks diferentes durante a comemoração
O Rio de Janeiro foi palco da festa de aniversário dos 30 anos da atriz Bruna Marquezine. Realizada na histórica Ilha Fiscal, conhecida como “Castelinho”, no Rio de Janeiro, a comemoração começou no final da tarde desta sexta-feira (15). Bruna desfilou três roupas diferentes durante o evento.
