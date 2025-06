A Hora da Venenosa: Chico Buarque passa por neurocirurgia e deixa fãs apreensivos

O cantor Chico Buarque, de 80 anos, deixou os fãs apreensivos ao passar por uma neurocirurgia na manhã desta terça-feira (3). O artista precisou passar por um pequeno procedimento para aliviar a pressão intracraniana, que já estava programado. A operação foi feita pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer. De acordo com a assessoria do cantor, Chico Buarque passa bem e está internado em um hospital que fica em Copacabana, no Rio de Janeiro.