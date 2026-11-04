A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (04)
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Veja na edição de hoje de "A Hora da Venenosa": o ator Wagner Moura provou a lealdade ao comparecer em um festival de cinema, nos Estados Unidos, para prestigiar a exibição do filme brasileiro indicado ao Oscar, estrelado pelo amigo Lázaro Ramos. E mais: a atriz Marina Ruy Barbosa é o assunto da vez! Além do rompimento com as amigas, ela também teria terminado o noivado com o empresário Abdul Fares.
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A Hora da Venenosa: confira a edição desta terça-feira (03)
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