A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (11)

Um homem morreu e outras seis pessoas ficaram feridas durante um show do cantor Natanzinho, em Buriticupu, no interior do Maranhão. O caso aconteceu na madrugada, durante uma apresentação em comemoração aos 32 anos do município.



Segundo informações, uma discussão começou depois que uma pessoa jogou uma bebida para o alto, provocando a revolta de quem estava próximo. Durante o desentendimento, um homem armado sacou uma arma e efetuou disparos. O suspeito ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.



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