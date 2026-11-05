A Hora da Venenosa: confira a edição desta quinta-feira (05)

Veja na edição de hoje de "A Hora da Venenosa": a atriz Marina Ruy Barbosa continua sendo o centro das fofocas da semana! A ex-sogra dela revelou que a atriz tentou devolver o anel de noivado milionário, mas afirmou que não vai aceitar, porque foi dado com amor pelo filho. Mas a situação ganhou novos capítulos: um suposto primo do ex-noivo da Marina não ficou satisfeito com isso e pediu a joia de volta, alegando ser uma herança de família.



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