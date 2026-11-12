A Hora da Venenosa: confira a edição desta quinta-feira (12)

Durante uma transmissão ao vivo, o surfista Pedro Scooby deu a entender que a atriz Paolla Oliveira estaria vivendo um romance com João Chumbinho, irmão mais velho do também surfista Lucas Chumbo. A declaração foi feita após um seguidor mencionar Lucas como possível affair da atriz. Scooby esclareceu que o surfista é casado e afirmou que Paolla estaria se relacionando com o irmão dele.



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