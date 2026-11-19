A Hora da Venenosa: confira a edição desta quinta-feira (19)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos!
O jogador Neymar Jr. chamou a atenção ao dançar ao som da música "Alô Virginia", do grupo Chocolate, durante o aquecimento para uma partida do Santos. A comemoração repercutiu entre os torcedores presentes no estádio, especialmente após os rumores de uma suposta traição envolvendo o atleta e a influenciadora Virginia Fonseca.
Nos últimos dias, circularam boatos de que Neymar teria traído a esposa, Bruna Biancardi, com a influenciadora. As especulações, no entanto, não foram confirmadas.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Campanha de doação de sangue mobiliza centenas de voluntários em BH
Iniciativa da Igreja Universal pretende receber cerca de 600 doadores para reforçar os estoques dos bancos de sangue
Raizes que Entrelaçam: trancista mantém viva tradição familiar e valoriza cultura negra em BH
No bairro Primeiro de Maio, profissional transforma a arte das tranças em símbolo de ancestralidade, identidade e pertencimento
Onça é flagrada por câmeras e causa medo em moradores na Grande BH
Desde agosto, ela já teria matado 15 galinhas, dois patos e um gato, além de um cachorro recentemente
Caminhoneiro embriagado provoca acidente e agride policiais em BH
Motorista resistiu à abordagem policial, arremessando objetos e agredindo os policais
Roubo de carro e celular em Belo Horizonte é registrado por câmeras de segurança
Vítima registrou um boletim de ocorrência e informou que as motos usadas no crime teriam sido roubadas
Motociclista tenta passar entre carreta e ônibus e morre atropelado em BH
Polícia Militar confirmou a morte no local e constatou que a carreta estava dentro do limite de velocidade
A água por trás das torneiras: descubra como funciona a captação e tratamento antes do consumo
Especial conta os processos rigorosos pelos quais esse bem essencial passa antes de chegar nas casas dos consumidores
A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (18)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos!
Chuva provoca alagamentos e deslizamentos de terra em Sabará, na Grande BH
Córrego transbordou e invadiu casas; moradores tentam recuperar móveis e objetos atingidos pela água
Chuva provoca alagamentos e arrasta caminhonete em Betim, na Grande BH
Motorista ficou ferido após acidente; temporal também interditou vias em Contagem
Raízes que Entrelaçam: ofício reconhecido como profissão carrega tradição, cultura e afeto
Oficinas de tranças promovem empreendedorismo, autonomia financeira e valorização da cultura negra
Mototaxista com múltiplas fraturas espera há uma semana por cirurgia em MG
Homem sofreu acidente durante o trabalho e aguarda transferência para hospital especializado; família relata dores intensas
Mulher em situação de rua é encontrada morta com suspeita de homicídio em BH
Vítima era conhecida por moradores e comerciantes do bairro Itapoã; polícia investiga o crime
Onda de furtos de carros assusta moradores e comerciantes em Contagem, na Grande BH
Câmeras flagram ação de suspeitos; moradores relatam seis veículos furtados em três meses na região