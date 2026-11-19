O jogador Neymar Jr. chamou a atenção ao dançar ao som da música "Alô Virginia", do grupo Chocolate, durante o aquecimento para uma partida do Santos. A comemoração repercutiu entre os torcedores presentes no estádio, especialmente após os rumores de uma suposta traição envolvendo o atleta e a influenciadora Virginia Fonseca.



Nos últimos dias, circularam boatos de que Neymar teria traído a esposa, Bruna Biancardi, com a influenciadora. As especulações, no entanto, não foram confirmadas.



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