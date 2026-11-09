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A Hora da Venenosa: confira a edição desta segunda-feira (09)

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Balanço Geral MG|Do R7

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O cantor Belutti, que forma dupla com Marcos, sofreu um acidente de carro em uma avenida da Região Metropolitana de São Paulo. Ele dirigia um veículo de luxo e voltava para casa acompanhado de um amigo quando perdeu o controle da direção. O automóvel ficou completamente destruído.

No momento do acidente, a pista estava molhada e escorregadia devido à chuva. Ao passar por uma curva, o cantor derrapou e atingiu uma mureta de proteção. Com o impacto, o veículo rodou na pista e parou em frente a um posto de combustível. Uma das rodas se desprendeu e foi parar dentro do estabelecimento.

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