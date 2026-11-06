A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (06)

Veja na edição de hoje de "A Hora da Venenosa": a cantora Melody cancelou o show que faria no aniversário de 15 anos da influenciadora Jéssica Sousa Borba. E detalhe: na véspera do evento. O motivo? Medo de voar em um jatinho particular. Mas outros cantores se ofereceram para se apresentar no lugar da artista.



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