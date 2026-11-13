A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (13)

A atriz Bruna Marquezine foi vista chorando após uma suposta discussão com o cantor canadense Shawn Mendes durante uma viagem a Fernando de Noronha. Os dois estavam na ilha para participar de um casamento.



O casal foi flagrado discutindo às margens de uma estrada. Em seguida, a atriz teria sido vista aos prantos em frente à pousada onde estava hospedada, enquanto o cantor permaneceu em uma praça próxima.



Até o momento, não há confirmação sobre o motivo do suposto desentendimento.



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