A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (13)

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A atriz Bruna Marquezine foi vista chorando após uma suposta discussão com o cantor canadense Shawn Mendes durante uma viagem a Fernando de Noronha. Os dois estavam na ilha para participar de um casamento.
O casal foi flagrado discutindo às margens de uma estrada. Em seguida, a atriz teria sido vista aos prantos em frente à pousada onde estava hospedada, enquanto o cantor permaneceu em uma praça próxima.
Até o momento, não há confirmação sobre o motivo do suposto desentendimento.
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