Logo R7.com
RecordPlus

A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (13)

Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos!

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

A atriz Bruna Marquezine foi vista chorando após uma suposta discussão com o cantor canadense Shawn Mendes durante uma viagem a Fernando de Noronha. Os dois estavam na ilha para participar de um casamento.

O casal foi flagrado discutindo às margens de uma estrada. Em seguida, a atriz teria sido vista aos prantos em frente à pousada onde estava hospedada, enquanto o cantor permaneceu em uma praça próxima.

Até o momento, não há confirmação sobre o motivo do suposto desentendimento.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • A Hora da Venenosa

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.