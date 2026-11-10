A Hora da Venenosa: confira a edição desta terça-feira (10)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos!
A atriz Mel Maia revelou que recebe presentes do namorado, o lutador Luan Medeiros, todas as semanas. Na última semana, ela ganhou uma bolsa e uma carta romântica do atleta. Os dois estão juntos desde fevereiro de 2025 e costumam manter a discrição quando o assunto é a vida pessoal.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
PM acompanha ação de desocupação de imóvel particular no bairro de Lourdes em BH
Móveis e eletrodomésticos dos moradores também foram removidos
Passageiros denunciam atrasos e ônibus precários na Estação Venda Nova, em BH
Usuários enfrentam atrasos de 40 minutos e ônibus em más condições; mesmo com a presença de fiscais, os problemas persistem
Perseguição policial termina com dois homens presos e um menor apreendido em BH
Foram apreendidas duas pistolas calibre 9 mm, 47 munições, cerca de R$ 370 em dinheiro e um celular
Justiça começa a ouvir testemunhas no caso de suspeita de feminicídio da capitã da PM
Serão ouvidas 28 testemunhas antes do interrogatório do acusado; o marido da vítima foi preso após levar a esposa ao hospital já sem vida
Moradores denunciam infraestrutura precária em rua movimentada de BH
Bueiros sem tampas e buracos em vias de acesso importante ao centro da cidade causam transtornos para os moradore; PBH já foi notificada sobre a situação
Briga entre vizinhos termina com casa invadida por PM's e dois irmãos presos em BH
Vídeo mostra os militares armados, enquanto alguém pede para não atirarem; caso aconteceu no bairro Mineirão
Corrida da Polícia Militar vai ser realizada em BH no próximo sábado (14)
Evento contará com diversas atrações e busca promover a integração entre polícia e sociedade
Acidente dentre dois ônibus e dois carros deixa 11 feridos em BH
Incidente aconteceu a Avenida dos Andradas; SAMU foi acionado para socorrer as vítimas
Homem é flagrado descartando entulho em córrego na região Nordeste de BH
Local já acumula lixo e móveis descartados irregularmente; moradores relatam inundações frequentes, agravadas pela obstrução das galerias
Caminhonete provoca sequência de batidas, capota e deixa rastro de destruição em MG
O veículo atingiu pelo menos quatro carros, provocou danos em um estabelecimento comercial e capotou no meio da rua
A Hora da Venenosa: confira a edição desta segunda-feira (09)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos!
Ruas de terra e cheias de buracos deixam moradores isolados no bairro Montes Claros, em BH
Urbel anunciou investimentos de R$ 6 milhões para urbanização; obras devem começar após a estiagem no próximo ano
Temporada de chuvas aumenta risco de dengue e PBH inicia ação de combate ao mosquito
Especialistas ressaltam que o enfrentamento da doença depende da atuação conjunta do poder público e da população
Obra inacabada da Copasa deixa esgoto a céu aberto e causa transtornos aos moradores em BH
Buraco na esquina da rua Dom Joaquim Silvério causa transtornos e impede trânsito local.