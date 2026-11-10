A Hora da Venenosa: confira a edição desta terça-feira (10)

A atriz Mel Maia revelou que recebe presentes do namorado, o lutador Luan Medeiros, todas as semanas. Na última semana, ela ganhou uma bolsa e uma carta romântica do atleta. Os dois estão juntos desde fevereiro de 2025 e costumam manter a discrição quando o assunto é a vida pessoal.



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!