O cantor Xamã confirmou o fim do relacionamento com a atriz Sophie Charlotte. Segundo o artista, apesar da forte conexão entre os dois, o casal vive momentos diferentes na carreira. Ele também destacou que a exposição pública dificultava a relação.



Xamã explicou que esses fatores contribuíram para os términos e reconciliações ao longo do namoro. O cantor ressaltou que a separação foi uma decisão em comum acordo e que não houve brigas entre os dois.



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