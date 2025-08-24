Logo R7.com
A Hora da Venenosa: Dado Dolabella agride cantor Luan Pereira no Rio de Janeiro

Caso teria acontecido por suposto de ciúmes de Dado da ex Wanessa Camargo

Balanço Geral MG|Do R7

O Dado Dolabella agrediu o cantor Luan Pereira por causa de uma crise de ciúme da ex Wanessa Camargo. A turma estava reunida em um bar no Rio de Janeiro. O Luan teria mostrado um passo de dança para Wanessa e acabou pegando na cintura dela. Teria sido nessa hora que Dado deu um empurrão no cantor. Wanessa publicou uma nota falando que está bem e que o Luan Pereira é um amigo querido. Depois da confusão, a Wanessa seguiu para o hotel e teria dado orientação para equipe acionar a polícia.

