A Hora da Venenosa: Daniel Alves vai voltar a ser julgado na Espanha por crimes sexuais

O jogador Daniel Alves vai voltar a ser julgado na Espanha após o Ministério Público de Barcelona recorrer da decisão sobre a absolvição do atleta. Daniel Alves tinha sido condenado por abuso sexual de uma mulher em uma boate, mas o caso foi anulado há poucos meses. O novo julgamento será no Tribunal Supremo da Espanha, que é a instância da alta da justiça no país. A promotoria reabriu o caso dizendo que a absolvição do jogador condena moralmente a vítima.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!