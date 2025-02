A Hora da Venenosa: Duda Beat vence ação contra companhia aérea por itens furtados durante viagem

A cantora Duda Beat teve vários ítens de luxo roubados durante uma viagem para a Grécia no ano passado. A mala da artista foi arrombada e diversos produtos pessoais foram levados. Depois do ocorrido, a famosa entrou na Justiça em busca de uma indenização por parte da companhia aérea e ganhou a ação. A artista irá receber R$54 mil pelos prejuízos materiais com os itens furtados. Além disso, o valor também deve cobrir os danos morais.