A Hora da Venenosa: Eduardo Costa pede pausa em pena para cumprir agenda de shows

O cantor sertanejo Eduardo Costa pediu à Justiça uma pausa temporária no cumprimento de sua pena de serviços comunitários, aplicada após ele chamar a apresentadora Fernanda Lima de “imbecil” em 2018. A defesa do artista apresentou o calendário de shows agendados para os próximos meses e argumentou que o segundo semestre é o mais importante para a carreira dele. A intenção é conciliar os compromissos profissionais com a punição judicial. O pedido será avaliado pelo Tribunal de Justiça.



