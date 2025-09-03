A Hora da Venenosa: empresário gaúcho registra testamento e deixa fortuna para Neymar

Um empresário de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, surpreendeu ao registrar em cartório um testamento deixando toda a fortuna para o jogador Neymar. O homem, de 31 anos, não quis se identificar, é solteiro e não tem filhos.



Ele afirmou que se identifica com o craque por também sofrer com difamações e ter tido uma relação paterna semelhante à do atacante. O empresário ainda disse que não pretende deixar o dinheiro para o governo nem para parentes com quem não mantém boa relação. O valor da herança não foi divulgado.



