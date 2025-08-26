Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

A Hora da Venenosa: ex-fazenda Raquel Brito presta depoimento em investigação sobre jogos de azar

Influenciadora é suspeita de publicidade enganosa e lavagem de dinheiro em campanhas do “tigrinho”

Balanço Geral MG|Do R7

A influenciadora Raquel Brito, ex-fazenda, prestou depoimento na delegacia nesta segunda-feira (26). Ela é investigada por envolvimento em campanhas de divulgação de jogos de azar, conhecidos como “tigrinho”, além de suspeita de publicidade enganosa e lavagem de dinheiro. Após a oitiva, Raquel não comentou sobre as acusações, mas demonstrou irritação com a imprensa que acompanhava o caso.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Agressão
  • Dado Dolabella
  • Leonardo
  • Luan Pereira
  • Marina Ruy Barbosa
  • PlayPlus
  • Polêmica
  • RecordPlus
  • Redes sociais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.