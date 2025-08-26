A Hora da Venenosa: ex-fazenda Raquel Brito presta depoimento em investigação sobre jogos de azar

A influenciadora Raquel Brito, ex-fazenda, prestou depoimento na delegacia nesta segunda-feira (26). Ela é investigada por envolvimento em campanhas de divulgação de jogos de azar, conhecidos como “tigrinho”, além de suspeita de publicidade enganosa e lavagem de dinheiro. Após a oitiva, Raquel não comentou sobre as acusações, mas demonstrou irritação com a imprensa que acompanhava o caso.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!